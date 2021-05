Tag der Familie in Parchim : Club am Südring sorgt für Familien-Spaß aus der Tüte

Am 15. Mai ist der Tag der Familie. Der „Club am Südring“ hat sich etwas einfallen lassen, wie der Aktionstag auch unter Pandemiebedingungen begangen werden kann.

Parchim | Am 15. Mai ist Tag der Familie – ein Internationaler Aktionstag, der dem Jugend- und Familienzentrum „Club am Südring“ in Parchim viel bedeutet und deshalb in jedem Jahr begangen wird. Von dieser Tradition möchte das kleine Team der Einrichtung auch oder gerade in der Pandemiezeit nicht abweichen. Es wird am Sonnabend von 15 bis 18 Uhr vor dem Mehr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.