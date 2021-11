Parchim liest : Carsten Schütte und Ulrich Behmann reden über den perfekten Mord

Der eine ist Kriminalreporter, der andere Profiler – beide sind Autoren von Krimiromanen. Am Mittwoch stellten sie ihre Bücher in der Eldestadt vor und erzählten von Erfahrungen mit den Abgründen der menschlichen Seele.

Parchim | Ob grauenhafte Morde, Suizide oder Todesnachrichten: In ihren Jobs beschäftigen sich Carsten Schütte und Ulrich Behmann seit langer Zeit mit den schlimmsten Gräueltaten der Menschen. Irgendwann entschieden sie sich, darüber Bücher zu schreiben. Am vergangenen Mittwoch kamen sie in die Eldestadt, um aus eben jenen vorzulesen. Es war der Startschuss zur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.