Nach Feuer in Neu Ruthenbeck : Paar verliert gesamtes Hab und Gut in den Flammen

Bewohner konnten nur das nackte Leben retten. THW musste am Sonntagabend noch Wände kontrolliert einstürzen lassen.

Neu Ruthenbeck | „Mit dem nackten Leben davonkommen“: Selten traf die Redewendung so zu, wie bei dem verheerenden Brand in Neu Ruthenbeck. Am Sonntagnachmittag brannte dort ein Wohnhaus an der B 321 vollständig aus. Bewohnt wurde das Haus von einem Paar. „Der Mann saß gerade im Dachgeschoss in der Badewanne und konnte sich nur noch noch nackt auf das Dach retten“, erk...

