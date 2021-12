Advent in und um Parchim : Nikolaus war im Auftrag des Netzwerks für Flüchtlinge unterwegs

Die interkulturelle Weihnachtsfeier für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund musste ausfallen. Dafür engagierten die Organisatoren den Nikolaus, um am Sonntagnachmittag Kinder in Stadt und Umland zu beschenken

Parchim | Der Nikolaus war am Sonntagnachmittag ab 16.30 Uhr wird in Parchim und im Parchimer Umland unterwegs, um Kindern eine Freude zu machen. „Wir haben die Kinder beschenkt, die eigentlich zu unserer interkulturellen Weihnachtsfeier am 23. November kommen wollten“, erzählt Hanka Gatter vom Parchimer Netzwerk für Flüchtlinge. Die inzwischen traditi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.