„Hotel am Bahnhof“ in Parchim : Rüdiger und Christine Kohl verabschieden sich von ihren Gästen

Die Hotelbetreiber ziehen sich nach 30 Jahren Selbstständigkeit aus der Gastronomie zurück. Das Haus am Bahnhof in Parchim bleibt unter neuer Flagge weiterhin ein Ort der Gastlichkeit.

Parchim | In Parchim ist wieder eine Ära zu Ende gegangen: Rüdiger und Christine Kohl haben ihre Gaststätte „Hotel am Bahnhof“ geschlossen. Das war ein lange geplanter Schritt. Rüdiger Kohl hatte sich vorgenommen, seinen Beruf in der Gastronomie an den Nagel zu hängen, wenn er seinen 60. Geburtstag gefeiert hat. Inzwischen ist er 62. Von ihren Kunden hätten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.