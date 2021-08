Kreisjugendring Parchim : Neue Aufgabe für Jugendring-Geschäftsführerin

Seit kurzem ist Melitta Treml neue Geschäftsführerin des Kreisjugendring Ludwigslust-Parchim. Nun wurde sie auch in den Begleitausschuss des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ berufen.

Parchim | Für die neue Geschäftsführerin des Kreisjugendrings Ludwigslust-Parchim gibt es in den kommenden zwei Jahren eine neue Aufgabe. Am Freitag wurde Melitta Treml als Mitglied in den Begleitausschuss des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ aufgenommen. Das 16-köpfige Gremium setzt sich auf Landkreis-Ebene für die Demokratie-Förderung, für das vielfälti...

