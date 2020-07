Parchim : Netzwerk möchte Wissen über Demenz vergrößern

Verein Ländliche Erwachsenenbildung übernahm Koordinierung der Arbeitsgruppe. Nächstes Treffen am 27. Juli.

Parchim | Das nächste Treffen des Netzwerkes Demenz Parchim findet am 27. Juli statt. Es beginnt um 13 Uhr in den Räumlichkeiten der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB) in der Alten Mauerstraße 25. Der in der Kreisstadt ansässige Bildungsträger koordiniert seit einigen Monaten das Netzwerk. Darauf haben sich die Mitglieder in einer Kooperationsvereinbarung verständigt. Ansprechpartnerin ist Anke Dechow. Sie leitet die staatlich anerkannte Altenpflegeschule in Trägerschaft der LEB und gehörte vor fünf Jahren zu den Initiatoren des Netzwerkes Demenz für Parchim und Umgebung, ebenso wie die Sozialberaterin Silke Zepelin vom Pflegestützpunkt Parchim.

Schwerpunkt liegt in der Öffentlichkeitsarbeit

Das Netzwerk steht für eine Kooperation von Akteuren in verschiedenen Arbeitsfeldern und Berufsgruppen, die sich für die Verbesserung der Situation von Menschen mit Demenz und der Angehörigen stark machen. Dabei liege der Schwerpunkt der Tätigkeit in der Öffentlichkeitsarbeit. „Wir wollen das Wissen über Demenz und einen hilfreichen Umgang mit der Erkrankung unter Professionellen, Betroffenen, Angehörigen und der breiten Öffentlichkeit vergrößern“, fasst Anke Dechow das verbindende Anliegen zusammen. Das geschieht zum Beispiel durch Schulungsangebote, Fachtage oder Informationsveranstaltungen.

Einsatz für kulturelle Teilhabe Betroffener

Ein weiteres Arbeitsfeld ist die Unterstützung von Angehörigengruppen. Außerdem setzt sich das Netzwerk für die kulturelle Teilhabe von Betroffenen und deren Angehörigen ein. Vom Wohlfahrtsverband über den Bildungsträger bis hin zur Kreisverwaltung wirken derzeit Vertreter aus neun Einrichtungen in der Arbeitsgruppe mit. Verstärkung ist immer willkommen: Mitarbeiten kann jeder Akteur, der sich für die Belange von Menschen mit Demenz stark machen möchte.