Spornitz : Mit dem Baby zur Disko?

Polizei prüft Anfangsverdacht einer Straftat

Die Polizei prüft zurzeit, ob ein Anfangsverdacht einer Straftat wegen Verletzung der Obhutspflicht der Eltern gegenüber ihrem Baby vorliegt.

Was ist passiert? Am Mittwochmorgen, wenige Minuten vor 7 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Spornitzer Diskothek in einem parkenden und verschlossenen Auto ein Baby entdeckt. Da weit und breit kein Erwachsener zu sehen war, der zu dem Auto und zu dem Baby gehören könnte, schalteten aufmerksame Bürger die Polizei ein. Diese setzten sich von Parchim aus in Bewegung, doch nur fünf Minuten später erhielten sie die Nachricht, dass das Auto weggefahren sei. Da das Kennzeichen übermittelt wurde, fuhr ein weiterer Streifenwagen zur Wohnung des Halters, traf dort aber niemanden an.

„Die Prüfung zu diesem Fall dauert aber noch an und es wurde auch das Jugendamt eingeschaltet“, so Klaus Wiechmann von der Polizeiinspektion Ludwigslust. Der Fall wird bereits in den sozialen Medien rauf und runter kommentiert und die Eltern an den Pranger gestellt, ohne Kenntnisse über die tatsächlichen Geschehnisse zu haben oder die Ermittlungen abzuwarten.

Keiner weiß bislang, wie lange das Baby allein in dem Auto war und um hier mehr Details zu ermitteln, bittet die Polizei in Parchim um Hinweise unter der Telefonnummer 038 71/6000.