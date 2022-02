Einsatz in Mestlin : Feuerwehr muss zu Brand in Biogasanlage ausrücken

Ein Brand an einer Biogasanlage in Mestlin sorgte am Dienstagabend für einen Einsatz der Feuerwehr. Zum Glück wurde das Feuer früh entdeckt und schnell gelöscht.

Mestlin | Wenige Minuten nach 18.30 Uhr heulten am Dienstag die Sirenen und riefen mehrere Feuerwehren zur Biogas-Anlage nach Mestlin. Feuer und Rauchentwicklung an einem Aktivkohlefilter sorgte für den Einsatz. Zum Glück blieb der Brand auf diesen Bereich begrenzt und es kam zu keinem größeren Brand. So konnten die neun Kameraden der Mestliner Wehr das Feuer s...

