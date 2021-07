Familienangeln : Mestliner Angelfreunde mit Kind und Kegel auf Fischfang

Die Mestliner Petrijünger laden ein zum gemeinsamen Angeln in der Familie. Treffpunkt ist das Vereinsgewässer am Dorfrand.

Mestlin | „Endlich dürfen wir wieder raus in die Natur und unserem Hobby in der Gemeinschaft nachgehen“, freuen sich die Petrijünger der Mestliner Angelgruppe. Zum Sontag, 25. Juli, lädt der Vorstand um den Vorsitzenden Detlev Gelßinnus zum gemeinsamen Fischfang in Familie ein. „Das hat bei uns seit Jahren Tradition, es fördert die Gemeinschaft und ist zugleich...

