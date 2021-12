Mehrere Unfälle bei Schneeglätte : Rettungskräfte bei Parchim im Dauereinsatz

In der Region gab es am frühen Donnerstagabend mehrere Verkehrsunfälle auf glatten Straßen. Ein Auto landete auf dem Dach.

Dargelütz/Darze/Suckow | In der Region Parchim gab es am frühen Donnerstagabend mehrere Verkehrsunfälle, die auf Schneeglätte zurückzuführen sind. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst haben reichlich zu tun. Insgesamt wurden bis 18 Uhr vier Glätteunfälle bei der Polizei gemeldet. Es waren aber mehr, denn nicht jeder hatte Folgen, dass Polizei oder Rettungskräfte alarmiert we...

