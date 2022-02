Feuerwehren in LUP : MV gibt Fördermittel für neue Ausrüstung

Mehrere Feuerwehren in der Region haben in diesen Tagen Besuch vom Landtagsabgeordneten Wolfgang Waldmüller. Der Grund ist die Übergabe von Fördermitteln für verschiedene Neuanschaffungen.

Parchim | Große Freude bei den Feuerwehrkameraden in der Parchimer Region. Sie bekommen derzeit Besuch vom Landtagsabgeordneten Wolfgang Waldmüller (CDU), der gleich mehreren Wehren dringend benötigte Zuwendungsbescheide überbringt. So war er in dieser Woche in Grebbin bei der Feuerwehr Obere Warnow, in Klein Niendorf bei der Feuerwehr Rom sowie in Herzfeld bei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.