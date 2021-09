Einsatz für Polizei in Parchim : Mann prügelt Passanten mit Metallstange krankenhausreif

Am Dienstagvormittag verletzte ein 25-jähriger Deutscher wahllos eine Fahrradfahrerin und einen Fußgänger in Parchim. Offenbar stand der Mann unter Drogeneinfluss.

Parchim | Erst schlug er auf eine Fahrradfahrerin ein, dann prügelte er einen Senior ins Krankenhaus – am Dienstag soll ein 25-jähriger Deutscher in Parchim offenbar wahllos auf Passanten losgegangen sein. Die Polizei nahm den dringend Tatverdächtigen kurze Zeit nach den Vorfällen in der Nähe des Bahnhofs fest. Für die Beamten ist der Mann kein Unbekannter. ...

