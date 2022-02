Solidarität mit der Ukraine : Mahnwache in Parchim für den Frieden

Mahnwache für den Frieden in Parchim. Teilnehmer fordern sofortige Niederlegung der Waffen und solidarisieren sich mit den Menschen in der Ukraine. Für geflohene Ukrainer werden Wohnungen gesucht.

Parchim | Etwa 25 Menschen folgten in Parchim am Freitagnachmittag dem Aufruf der Linken zu einer Mahnwache für Frieden in der Ukraine. „Inmitten Europas herrscht Krieg- direkt in unserer Nachbarschaft, nur zwei Flugstunden von uns entfernt! Russlands Präsident Putin hat einen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet, überschreitet ihre Grenzen und verletzt in...

