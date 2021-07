Lupinale in Ludwigslust-Parchim : Spektakuläre Ausstellungen im Kulturforum Pampin

Die Hamburger Künstlerin Gisela Meyer-Hahn und der Fotograf Wolf Spillner stellen aus.

Pampin | Das Kulturforum in Pampin zeigt ab dem Wochenende Ausstellungen zweier erfolgreicher, hochkarätiger Künstler: Die Licht- und Klangkünstlerin Gisela Meyer-Hahn aus Hamburg erarbeitet in der Einheit von Klang, Licht und Farbe faszinierende Installationen. In der großen Halle des Kulturforums in Pampin wird sie ihre Inszenierungen auf farbig bedruckten S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.