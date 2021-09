Großes Moor bei Darze : Lübzer Brauerei engagiert sich für neuen Rundweg

Das Darzer Moorgebiet ist ein wichtiges Biotop in der Region, für Tiere und Pflanzen, aber vor allem auch als Wasserspeicher und für die Bindung von Kohlendioxid.

Parchim | Nur wenige Meter abseits der L 16 zwischen Parchim und Mestlin eröffnet sich eine völlig unerwartete Welt. Statt der Felder und Wiesen, die größtenteils die Landschaft rundherum prägen, führt ein Wanderweg in ein Moorgebiet. Die Ruhe wird hier nur durch Vogelrufe unterbrochen, die Bäume geben ab und an Blicke auf kleine Seen frei und Frösche hüpfen du...

