Ludwigslust-Parchim : Noch kein Zeitplan für Impfung der Feuerwehrleute

Kameraden und Katastrophenschützer rücken in Priorität auf, aber noch sind keine Impfangebote in Sicht.

Parchim | Nun können auch Feuerwehrleute die Spritze gegen Corona bekommen. Auf diese Nachricht haben auch die Kameraden aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim lange gewartet. In einem Video informierte Landrat Stefan Sternberg am Montagvormittag, dass jetzt ebenfalls die Mitglieder der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes in die Impfstrategie mit einbezogen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.