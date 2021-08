St. Marienkirche : Leonhard Walz gibt Orgelkonzert in Parchim

Am Sonnabend, 28. August, erklingen in der St. Marienkirche unter anderem eigens für die Faber-Greve-Orgel komponierte Stücke. Dabei werden auch Spenden für die dringend notwendige Überholung des Instruments gesammelt.

Parchim | Der Organist Leonhard Walz gastiert am Sonnabend, 28. August, in Parchim. In der St. Marienkirche wird er ab 19 Uhr unter anderem eigens für die dortige Faber-Greve-Orgel komponierte Stücke zu Gehör bringen, in denen die besonderen Klangfarben des Instrumentes vorgestellt werden. Des Weiteren hat der Kirchenmusiker Werke von Johann Sebastian Bach, ...

