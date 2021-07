Wasserretter : Landtagsabgeordneter Christian Brade gibt Schwimmkurs in Neustadt-Glewe

Rund 50 Kinder begannen am Montag einen Schwimmkurs in Neustadt-Glewe. Geschult wurden sie unter anderem vom SPD-Landtagsabgeordneten Christian Brade.

Neustadt-Glewe | Rund 50 Kinder warteten am Montagmorgen in Neustadt-Glewe darauf, mit den Vorbereitungen für ihre Seepferdchen-Prüfung oder die nächste Stufe im Schwimmpass starten zu können. In Empfang genommen wurden sie durch die Schwimmlehrer des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) am Barracuda Beach. Unterstützung erhielten die Wasseretter vom SPD-Landtagsabgeordnet...

