Corona in Parchim : Landtagsabgeordnete Steffi Pulz-Debler spendet Masken an Tafel

Um die Menschen, die auf die Tafel angewiesen sind, auch Schutz vor Corona zu bieten, spendete die Landtagsabgeordnete Steffi Pulz-Debler nun FFP2-Masken.

Parchim | Großer Andrang herrscht am frühen Mittwochmorgen an der Ausgabestelle der Tafel in Parchim. Um acht Uhr öffnet sich jeden Mittwoch das Tor und die Menschen können sich mit Lebensmitteln versorgen. Um ihnen auch einen besseren Schutz vor dem Coronavirus zu bieten, kam die Landtagsabgeordnete Steffi Pulz-Debler (Die Linke) vorbei und spendete 200 FFP2-M...

