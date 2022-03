Ludwigslust-Parchim : Landkreis hat 200 Plätze in Notunterkunft Spornitz vorbereitet

Gemeinde, Feuerwehr und Katastrophenschutz des Landkreises haben in Spornitz bei Parchim eine Notunterkunft für Aufnahme weiterer ukrainischer Flüchtlinge hergerichtet. Ankommende werden auf Corona getestet.

Spornitz | Die Kreisverwaltung Ludwigslust-Parchims hat in enger Kooperation mit der Gemeinde und der Freiwilligen Feuerwehr sowie dem Katastrophenschutz des Landkreises in Spornitz eine Notunterkunft eingerichtet. In der Mehrzweckhalle gibt es nun 200 Plätzen für die Aufnahme weiterer ukrainischer Flüchtlinge. Gemeinsam mit seinem ersten Stellvertreter und Beig...

