Ludwigslust-Parchim : Landkreis ändert Corona-Kontaktverfolgung

Kontaktpersonen bei Corona-Infektionen sollen im Landkreis Ludwigslust-Parchim bald anders ermittelt werden.

Schwerin | Wie vom Robert Koch-Institut (RKI) empfohlen, soll sich die Verfolgung von Kontaktpersonen nun auch im Landkreis Ludwigslust-Parchim stärker auf die vulnerablen Gruppen und das Ausbruchsgeschehen in Gemeinschaftseinrichtungen konzentrieren, hieß es in einer Mitteilung des Landkreises am Donnerstag. Nun werde stärker auf die Eigenverantwortlichkeit der...

