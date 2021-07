Gefährlicher Nichtschwimmer-Trend : Kursleiterin aus Suckow: „Kindern fehlt eine Schwimmhalle“

Das Nichtschwimmer-Problem unter Kindern in und um Parchim könnte zur Gefahr werden. Hauptgrund ist für Schwimmlehrerin Manuela Moritz das Fehlen einer Schwimmhalle. Unterstützung erhält sie von SPD-Mann Christian Brade.

Suckow | Der Schluss liegt nahe: Die Corona-Pandemie hat Kinder im Grundschulalter zu Nichtschwimmern gemacht. Die Schwimmhallen waren lange Zeit geschlossen, der Schwimmunterricht an den Schulen fiel aus. Die Möglichkeiten der Eltern, ihre Kinder in den vergangenen Monaten in einem Anfängerkurs unterzubringen, waren rar gesät. Seit Ende Mai dürfen die Bäder w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.