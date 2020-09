Buntes Parchim : Künstler spendierten Motive im Malbuch für Kinder

Neueste Publikation des Museums steht ab nächster Woche Grundschulkindern kostenlos zur Verfügung

von Christiane Großmann

01. September 2020, 16:04 Uhr

Parchim | Hallo liebe Kinder! Die neueste Publikation aus dem Stadtmuseum richtet sich an die jüngsten Parchimer: Ein Mal- und Lesebuch möchte insbesondere Grundschüler einladen, auf kreative Weise ihre bunte Heimatstadt zu entdecken. Ab nächster Woche kann das Malbuch den Schulen zur Verfügung gestellt werden - und zwar kostenlos.

Ein Malbuch mit vielen Handschriften

Museumsleiter Benjamin Kryl und Kerstin Häger vom städtischen Kulturamt teilen die Begeisterung für das Ergebnis: In den Händen halten sie ein pädagogisch anspruchsvolles, wertig aufgearbeitetes und mit ansprechenden, verständlichen Texten versehenes Malbuch für Kinder. Es vereint viele künstlerische Handschriften. Erwachsene werden die ein oder andere auf den ersten Blick deuten können: Wurden die meisten Ausmalbilder doch von anerkannten Künstlern der Region zur Verfügung gestellt: Vertreten sind Hans-Christian Gatz, Michael Gatz, die Kinderbuchillustratorin Julia Ginsbach, Werner Grimmer, Estella Olhagaray, Manfried Scheitauher und Wolfgang Westphal. Auch Museumsmitarbeiter und Hobbyzeichner Wolfgang Hübner steuerte ein tolles Motiv zum Ausmalen bei.

Wimmelbild führt auf den Martinimarkt

Allesamt unterstützten die museumspädagogische Idee gern ehrenamtlich, genauso wie der Parchimer Galerist Eckhard Bergmann. „Es war ein großes Entgegenkommen da. Alle Künstler haben freudig zugestimmt und aus tiefstem Herzen dieses Projekt unterstützt“, sagt Benjamin Kryl dankbar. Layout und Satz verantwortete David Lehmann. Der Grafikdesigner und Illustrator arbeitete schon oft mit Kindern und Jugendlichen, zum Beispiel in Workshops zum Thema Comics, Lettering und Illustration. Er „spendierte“ für das Malbuch ein Wimmelbild vom Martinimarkt. Es dürfte den kleinen Martinimarktfans ein wenig darüber hinweghelfen, dass der beliebte Jahrmarkt in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer fällt.

Corona bremste museumspädagogische Arbeit aus

Auch das Parchimer Museum musste sich 2020 coronabedingt von seinen geplanten Vorhaben für Kinder, Jugendliche und Erwachsene verabschieden. Das liegt Museumsleiter Benjamin Kryl schwer im Magen. Als er zum Start ins neue Jahr die Verantwortung für die städtische Kultureinrichtung übernahm, tat er das auch mit dem erklärten Anspruch, der museumspädagogischen Arbeit ein großes Gewicht beizumessen – unabhängig von der Tatsache, dass das kleine Team praktisch tagtäglich auf den Umzug in die Kulturmühle hinarbeitet. Demnächst werden die Sammlungsstrategie finalisiert und das Leitbild noch einmal überarbeitet (unsere Redaktion berichtete). Parallel dazu läuft die digitale Erfassung aller Exponate.

Museumsbetrieb geht täglich weiter

Am Montag dieser Woche begann zudem die Umgestaltung der Dauerausstellung im Erdgeschoss des Museumsgebäudes. Es wird die erste größere Veränderung im Haus seit 35 Jahren. Das Team möchte damit ein klares Signal senden: „Der Museumsbetrieb geht täglich weiter. Und wir haben ein pädagogisches Programm“, bekräftigt Benjamin Kryl. Weil die Pandemie Gruppenbesuche in den sehr engen Räumen jedoch auf unbestimmte Zeit unmöglich macht, drängte sich immer mehr der Gedanke auf, wie man die jüngste Zielgruppe auf andere sinnvolle Weise erreicht, sich als Museum ins Gespräch bringt und Lust weckt, Parchim so zu entdecken, dass etwas haften bleibt.

Buch lässt viel Raum für kreative Beiträge

Dabei sind die Kinder nicht nur eingeladen, auszumalen: Das Buch lässt den Parchim-Entdeckern viel freien Raum, ihren „Parchim-Superstar“ zu zeichnen, sich vorzustellen, wie die Stadt wohl aussehen mag, wenn sie selbst erwachsen sind, oder einfach hinzuzufügen, was einem in diesem Heft noch fehlt. Finanziert wurde die Publikation zum größten Teil aus dem Museumsbudget. Kostenlos erhältlich ist das Malbuch, solange der Vorrat der Erstauflage von 1500 Exemplaren reicht.