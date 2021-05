Asklepios Parchim : Krankenhaus lockert Besuchsregeln

Auch das Krankenhaus Parchim erlaubt wieder Besuche, aber nur unter bestimmten Bedingungen

Parchim | Es ist einer der Lebensbereiche in dieser Corona-Pandemie, der mit am schwersten auszuhalten war und ist: Menschen kommen ins Krankenhaus, weil sie fast immer sehr krank sind oder nach einer Operation sehr hilfsbedürftig. Genau die Situation, in der Verwandte und Freunde eine wichtige emotionale Unterstützung für die Betroffenen sind und umgekehrt – d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.