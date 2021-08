Movie Star in Parchim : Kostenlose Sondervorstellung des Stasi-Dramas „Nahschuss“ im Kino

Erst in der vergangenen Woche lief „Nahschuss“ mit Lars Eidinger in der Hauptrolle in den deutschen Kinos an. Nun wird der Film in Parchim in einer kostenfreien Sondervorstellung gezeigt.

Parchim | Es war das wahrscheinlich letzte Todesurteil, das in der DDR vollstreckt wurde: Am 26. Juni 1981 wurde der vormalige Stasi-Mitarbeiter Werner Teske in eine zur Hinrichtungsstätte umgebaute Hausmeisterwohnung im Gebäude der Vollzugsanstalt Leipzig verbracht und dort ohne Vorwarnung mit einem Schuss in den Hinterkopf aus einer schallgedämpften Pistole g...

