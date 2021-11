Stadthalle in Parchim : Konzert mit dem Landespolizeiorchester abgesagt

Die Ostsee-Küstenmusikanten kommen am Sonntag nicht nach Parchim. Karten können umgetauscht werden.

Parchim | Die Vorfreude wurde jäh gestoppt: Seit in dieser Woche die Corona-Schutzmaßnahmen vom Land verschärft wurden und bis auf Weiteres nur noch Geimpfte und Genesene mit einem zusätzlichen tagesaktuellen Corona-Test Zutritt unter anderem in die Innenbereiche von Gaststätten, in Kultur- und Freizeiteinrichtungen oder Schwimm- und Spaßbäder haben, hagelt es ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.