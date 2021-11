Ludwigslust-Parchim : Landkreis will Kinder und Jugendliche vor Extremismus schützen

Seit vielen Jahren gibt es das Programm „Demokratie Leben!“ des Bundes. Über die Arbeit informierte nun eine Tagung in Parchim.

Parchim | Wie kann extremistischen Tendenzen in der Gesellschaft vorgebeugt werden und wie sind sie eigentlich zu erkennen? Diese Fragen wurden auf der Demokratiekonferenz des Bundesprogramms „Demokratie Leben!“ am Montag im Parchimer Kreistagsgebäude beantwortet. „Wir wollen die Vielfalt leben und zeigen, dass wir gegen rechts sind “, erklärt Initiatorin He...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.