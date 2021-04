Ludwigslust-Parchim : Kitas öffnen ab Montag, wenn Inzidenzwert unter 150 bleibt

Entwicklung der Corona-Infektionen nach Ostern unklar. Selbsttests an Kitas. Zweitimpfung für Lehrer und Erzieher mit Biontech/Pfizer

Parchim | Die derzeit unklare Entwicklung des Inzidenzwertes wegen der zurückliegenden Osterfeiertage und der angelaufenen Arbeit in den Schnelltestzentren sorgt für Unsicherheit bei Eltern, Lehrern, Kindern und auch in den Kinderbetreuungseinrichtungen im Kreis. Am Mittwoch stieg der Wert nach 62 neuen Corona-Fällen auf 109,1 Neuinfektionen pro 100000 Einwohne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.