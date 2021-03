Gemeinsame Bildungsarbeit : Ein Hort für alle Kinder in Mestlin

Die Mestliner Kindertagesstätte und die Kneipp-Grundschule haben jetzt offiziell eine Kooperationsvereinbarung geschlossen.

Mestlin | In der Kneipp-Grundschule Mestlin lernen 79 Mädchen und Jungen, fast die Hälfte nutzt nach dem Unterricht eine Hortbetreuung. „Da unsere Schüler aus verschiedenen Orten kommen, gingen sie bislang auch in verschiedene Horteinrichtungen“, erzählt Schulleiter Steffen Petzak. Dabei gibt es in Mestlin die Kindertagesstätte „Storchennest“, die von der Johan...

