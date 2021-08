Sanierungsstau : Politiker auf Dorfkirchen-Tour

Der Bundestagsabgeordnete Frank Junge ließ sich Sanierungsvorhaben in Below, Kladrum und Wessin erläutern. Bund und Land fördern.

Below | Politik trifft Kirche: Am Dienstag fand eine kleine Gotteshaus-Tour mit dem Bundestagsabgeordneten Frank Junge (SPD) statt. Die SPD-Landtagskandidatin Christine Klingohr begleitete Frank Junge. Pastor Kornelius Taetow sowie Matthias Wienandt und Frank Grigoleit erläuterten den Gästen die geplanten Sanierungen. Gestartet wurde in der kleinen, aber s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.