Ferienangebote in der Region Parchim : Kinder wandern durch den Slater Kirchwald und paddeln auf der Elde

Die Kirchengemeinde Slate bietet in dieser Woche Abenteuertage für Ferienkinder an. Dabei entdecken sie ihre Umgebung zu Fuß, mit dem Fahrrad und dem Kanu. Am Sonntag wird über dem offenen Feuer gekocht.

Slate | Dieses Kompliment hatten sich die Jungen und Mädchen redlich verdient: „Ein großes Lob an euch alle. Ihr habt die Wanderung toll durchgehalten und ohne Murren mitgemacht“, bescheinigte Amadeus Manthey von der Kirchengemeinde Slate den jungen Wanderern nach der Rückankunft auf dem Pfarrhof. Unter seiner Obhut waren die Kinder stundenlang durch den S...

