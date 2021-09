Ludwigslust-Parchim : Keine abschreckenden Schlangen vor Wahllokalen erwartet

Die Wahlen finden in diesem Jahr unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie statt. Briefwahl auch im Landkreis im Trend

Parchim | Die Landtags- und Bundestagswahlen sind in diesem Corona-Jahr auf jeden Fall besonders. Es gibt Hygienebestimmungen wie die Einhaltung der Abstände von 1,5 Metern, Desinfektion von Händen und Kugelschreibern. Bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen am 12. September sollen lange Schlangen vor den Wahllokalen, die sich deshalb bildeten, Wähler abgeschre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.