Einzelhandel in Parchim : Kaufhaus Stolz lässt keinen Mitarbeiter wegen der Pandemie fallen

Nach monatelanger Zwangspause hat seit dieser Woche auch wieder das Kaufhaus in der Innenstadt von Parchim geöffnet. Mitarbeiter freuen sich mit den Kunden und umgekehrt.

Parchim | Irgendwann war der Eichstrich erreicht: „Ich habe es satt, online zu bestellen“, sagt Rikarda Berg aus Matzlow. Kaum durften die Parchimer Einzelhandelsgeschäfte in dieser Woche nach der langen Corona-Zwangspause wieder öffnen, unternahm die junge Mutter mit ihrer Tochter Victoria einen Shoppingausflug in die Stadt. Victoria kommt in diesem Sommer ...

