Service-Partner Parchims : Kampf gegen den Müll kostet immer mehr Zeit bei der Grünpflege

Parchim ist reich gesegnet mit öffentlichen Grünanlagen. In Ordnung gehalten werden sie von der Firma Veolia Gebäudeservice, sieben weiteren Vertragspartnern der Stadt sowie von Mitarbeitern des Betriebshofes.

Parchim | Parchim erwacht. Um 7 Uhr beginnt für Gerno Zander, Sabrina Krüger und Mario Karsten ein ganz normaler Arbeitstag an der frischen Luft: Die Rosen in der „Grünen Mitte“ der Weststadt stehen in voller Blüte. Beete und Rabatten müssen gepflegt, Rasenflächen gemäht, Blumenampeln in der Innenstadt gewässert werden. Die drei Mitarbeiter der Firma Veolia ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.