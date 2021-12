Fotostudio eröffnet : Junge Parchimerinnen erfüllen sich Traum vom eigenen Geschäft

Schon seit ihrer Kindheit lieben Therese Kietzmann und Lisa Massow die Fotografie. Nun starten sie mit ihrem ersten eigenen Geschäft durch und wollen die Parchimer mit ihren Fotos glücklich machen.

Parchim | Lisa Massow und Therese Kietzmann sind froh, dass sie nun endlich ihr eigenes Fotostudio in Parchim eröffnen konnten. "Wir wollen frischen Wind in die Stadt bringen“, sagt Lisa. Seit vergangener Woche betreibt die 24-Jährige nun zusammen mit ihrer 23-Jährigen ein Fotogeschäft in der Langen Straße 41. Die beiden kehren damit nach ihrer Ausbildung nun z...

