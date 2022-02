Ein Schuljahr in South Dakota : Jocelyn Kietz aus Slate denkt bereits über Studium in den USA nach

Das Parlamentarische Austauschprogramm des Bundestages ermöglicht der Gymnasiastin aus Slate ein Schuljahr in Arlington in South Dakota. Die Meinung der 17-Jährigen über die USA hat sich seit dem Sommer schon verändert.

Slate / Parchim | Tolle Nachrichten von Jocelyn Kietz aus Arlington in South Dakota: Der Schülerin aus Slate geht es weit weg von der Heimat prima. Die Gymnasiastin verbringt seit August 2021 ein Schuljahr in den USA. Möglich wurde das durch das Parlamentarische Austauschprogramm des Bundestages. Weiterlesen: Jocelyn Kietz geht als Juniorbotschafterin in die USA ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.