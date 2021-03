Ludwigslust-Parchim : Inzidenzwert legt Stopp ein

Ein weiterer Todesfall. Niedergelassene Ärzte im Kreis können mit Impfungen für Personal beginnen

Parchim | Es ist die Frage, ob es das vorläufige Erreichen des höchsten Punktes bei den Corona-Infektionszahlen im Landkreis bedeutet oder nur ein Innehalten: Am Freitag lag der Inzidenzwert bei 166,7 Neuinfektionen pro 100000 Einwohnern in sieben Tagen, genau wie am Vortag. Ludwigslust-Parchim meldete 64 neue Corona-Infektionen. Ein weiterer Mensch ist im Zusa...

