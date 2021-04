Aktuelle Corona-Zahlen : Inzidenzwert in Ludwigslust-Parchim steigt rasant

87 neue Corona-Infektionen und ein Todesfall wurden am Dienstag gemeldet. Das Asklepios-Krankenhaus hat genügend Betten.

Parchim | Nachdem der Inzidenzwert am Montag noch bei 136,5 lag, ist er am Dienstag weit über die Marke von 150 gestiegen. Nach 87 neuen gemeldeten Corona-Infektionen kletterte die Zahl auf 174,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Auch ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion wurde registriert. Anst...

