Verkehrsberuhigung : In Zieslübbe gilt bald Tempo 30

Die Gemeindevertreter Domsühls haben auf ihrer Sitzung am Mittwoch eine Tempo-30-Zone für den Ortsteil Zieslübbe beschlossen. Außerdem soll es bald ein neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr Domsühl geben.

Zieslübbe | Viele Kinder sind in der Bahnhofsstraße in Zieslübbe mit ihren Fahrrädern unterwegs, um beispielsweise nach Domsühl in die Schule zu fahren. Um ihre Sicherheit zu erhöhen, soll die Geschwindigkeit im Ort für Fahrzeuge demnächst von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde gesenkt werden. Diese Tempo-30-Zone soll am Abzweig von der Bahnhofstraße am Ortseingan...

