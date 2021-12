Corona in Ludwigslust-Parchim : Impfkampagne ist ein voller Erfolg und wird fortgeführt

Das Ziel von 30.000 Drittimpfungen wird voraussichtlich schon zum Jahresende erreicht. Vor fast genau einem Jahr begannen im Landkreis Ludwigslust-Parchim die Impfungen gegen Corona.

Parchim | Ludwigslust-Parchim könnte sein Ziel von 30.000 Drittimpfungen schon vorzeitig bis zum Jahreswechsel erreichen: Mit der am 16. November gestarteten Impfkampagne sollten eigentlich bis Ende Januar 2022 so viele Menschen zum dritten Mal geimpft worden sein. Doch mit Stand 28. Dezember, 13 Uhr, wurden bereits 29.086 Menschen in der Region zum dritten Mal...

