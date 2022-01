Corona in Ludwigslust-Parchim : Impfen ohne Termin von Parchim bis Zarrentin möglich

Landkreis macht in der fünften Kalenderwoche so viele offene Impfangebote wie noch nie. Impfteams kommen auch nach Lübz und Spornitz.

Parchim | In der Woche vom 31. Januar bis 4. Februar gibt es laut Angaben der Kreisverwaltung so viele offene Impfangebote wie noch nie im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Weiter gehe es auch mit dem „Impfen für die ganze Familie“, kündigt die Verwaltung unter anderem auf ihrer Facebookseite an. Facebook Iframe Zudem können in der fünften Kalenderwoche alle 16 Impfangebote der Städte und Ämter von Kindern ab fünf Jahren genutzt werden. Logisch: Sie müssen natürlich in Begleitung eines Elternteils oder wie es richtig heißt, Personensorgeberechtigen, sein. Geboostert wird ab dem 3. Monat nach der Zweitimpfung ab dem Alter von 12 Jahren. Über 30-Jährige bekommen den Impfstoff von Moderna, unter 30-Jährige von Biontech. Am Montag, 31. Januar, wird jeweils von 13 bis 19 Uhr in Neustadt-Glewe, Neu Kaliß und in Lübz geimpft. In Lübz stellt das Amt wieder Räumlichkeiten im Rathaus zur Verfügung. Für den 1. Februar haben sich jeweils von 13 bis 19 Uhr Impfteams in Grabow und Boizenburg angekündigt. Am Mittwoch, 2. Februar, sind Impfteams ebenfalls von 13 bis 19 Uhr in Wittenburg und Zarrentin. In Ludwigslust gibt es in der fünften Kalenderwoche zwei Impftermine, und zwar am 1. und 2. Februar jeweils von 9 bis 16 Uhr wird im dortigen Kreistagssaal. In Parchim wird an drei Tagen geimpft Durchgängig von 9 bis 16 Uhr wird am 2. und 3. Februar im Solitär der Kreisverwaltung in Parchim geimpft und geboostert. In Spornitz, Pampow und Lübtheen sind Impfteams für den 3. Februar von 13 bis 19 Uhr angekündigt. Am Freitag kommt von 13 bis 19 Uhr ein Impfteam nach Plau am See. Dort wird im Nebengebäude der Grundschule geimpft. Zeitgleich können sich Einwohner der Kreisstadt und der Umgebung am 4. Februar auch im Haus der Jugend Parchim impfen lassen. Es befindet sich in der Dragonerstraße. Weitere Impftermine und Hinweise: www.kreis-lup.de/impfen. ...

