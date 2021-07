Forstamt Karbow : Neupflanzungen im Wald sollen dem Klimawandel standhalten

Einige Bäume im Forstamt zwischen Parchim und Plau am See sind krank. Mit jungen Bäumen will Forstamtsleiterin Dörthe Bokelmann den Bestand aufstocken.

Poitendorf | Das Revier Poitendorf ist eines von sieben, die zu dem großen Forstamt Karbow zwischen Plau am See und Parchim gehören. Die anderen sechs sind die Reviere Spornitz, Herzfeld, Marnitz, Kreien, Karbow und Retzow. 13.300 Hektar Waldfläche gehören zu diesem Forstamt. Rund zwei Drittel der Waldflächen befinden sich im Eigentum der Landesforst. In den siebe...

