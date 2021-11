Parchim : Hund beißt kleinem Mädchen ins Gesicht

Schwerverletzt wird das Kind in eine Klinik geflogen. Polizei prüft den Fall. Der Hund der Familie sei bereits eingeschläfert worden.

Parchim | Zu einem tragischen Unglück kam es am 23. November am Abend in Parchim. Bei der Einsatzleitstelle ging der Notruf ein, dass ein kleines Kind von einem Hund angegriffen und schwer verletzt worden sei. Das Tier hatte dem kleinen Mädchen ins Gesicht gebissen. Das eineinhalb Jahre alte Mädchen wurde per Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Lese...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.