Seltenes Jubiläum in Parchim : Hugo Hinzpeter feiert seinen 105. Geburtstag

Der älteste Einwohner von Parchim ist im Pflegeheim „Haus Sonnenberg“ zuhause

Parchim | Der Schalk blitzt aus seinen Augen: Hugo Hinzpeter war am Dienstag der Star im Seniorenpflegeheim „Haus Sonnenberg“ in Parchim: Er feierte am 16. März seinen 105. Geburtstag. Laut Einwohnerregister ist er der älteste Bewohner von Parchim. Geboren wurde er in Jännersdorf. Die meiste Zeit seines Lebens verbrachte er in Klein Pankow. Der Witwer zählt ...

