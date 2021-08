Ballonfahrt : Himmelhoch über Schwerin

Seit kurzem arbeite ich für die Schweriner Volkszeitung. Ich bin zwar in Mecklenburg geboren und aufgewachsen, den westlichen Teil aber kenne ich nicht so gut. Zeit also, mir einen Überblick von oben zu verschaffen

Schwerin | Plötzlich herrscht absolute Stille. Kein Motorenlärm, kein Vogelgezwitscher ist zu hören, niemand sagt etwas. Nichts. Einfach nichts. Um mich herum ist nur der weite Himmel Mecklenburgs. Ein Windhauch weht mir ins Gesicht. Ich bin ganz bei mir und eine innere Ruhe breitet sich aus. „Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein“, erinnere ich mich an Goet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.