Dorffest Hezfeld : Herzfelder Kinder können endlich wieder feiern

Einfach mal wieder draußen herum toben und mit Anderen zusammen sein. Vielen Menschen hat das während der Corona-Lockdowns sehr gefehlt. Nun können wieder Feste und Feiern stattfinden. So auch am Samstag in Herzfeld.

Herzfeld | „Endlich wieder draußen herumtoben und andere Menschen treffen.“ So oder so ähnlich freuten sich die Herzfelder über ihr Kinderfest am Samstagnachmittag auf dem Dorfplatz. Aus der gesamten Umgebung waren Familien mit ihren Kindern angereist, um Freunde und Bekannte zu treffen oder um einfach mal wieder etwas zu erleben. Organisiert wurde das Fest von ...

