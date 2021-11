Vortrag in Parchim : Henry Gawlick erzählt von der Suche nach Spuren jüdischen Lebens

In Parchim lebten bereits seit dem Mittelalter Juden. Der Hagenower Museumschef berichtet auch von einem späteren dänischen Hofmaler und von der Familie Ascher, von denen es Zeitzeugnisse in seiner Ausstellung gibt.

Parchim | Bereits 1297 wurde eine jüdische Gemeinde in Parchim erwähnt und damit zum ersten Mal eine solche Religionsgemeinschaft in Mecklenburg überhaupt. Die Erforschung der langen und wechselvollen Geschichte der Juden in Parchim zeichnet auch ein Bild der Historie der Stadt. Bekanntlich endete die Geschichte der Parchimer Juden mit der Pogromnacht der Nazis...

