Gottesdienst Sonntag in Burow : Heide Steinwehr ist neue Pastorin für Groß Pankow und Umgebung

Für die junge Theologin, die aus Demmin stammt, ist es die erste Stelle im kirchlichen Dienst nach dem Studium. Die Ordination findet am 17. Oktober in Burow statt.

Groß Pankow | Sie hoffte auf einen Einsatzort in Mecklenburg, in der Ostseeregion oder in der Nähe eines Gewässers. Dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen: Von Groß Pankow aus ist es nur ein Katzensprung bis zum Blanksee oder Treptowsee. Heide Steinwehr ist die neue Pastorin der verbundenen Kirchengemeinden Groß Pankow /Redlin mit Lancken und Burow/Gischow. Zu ...

