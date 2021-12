Hausbrand in Parchim : Bewohner rettet sich mit spektakulärer Flucht übers Dach

Bei einem Feuer in Parchim wurde am Sonnabend ein Wohnhaus beschädigt. Beide anwesenden Personen und der Hund der Bewohner konnten gerettet werden.

Parchim | Es ist wenige Minuten nach 9 Uhr, als die Kameraden der Parchimer Freiwilligen Feuerwehr am Sonnabend zu einem Brandeinsatz gerufen wurden. Unweit des Gerätehauses war ein Eckhaus in der Neuen Mauerstraße an der Kreuzung zum Brennereigang aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Schon bei der Anfahrt kündete starker Rauch von dem Brandort. ...

